Incendie à Martigues : plus de 1000 hectares de forêt dévastés, 2700 personnes évacuées

L'incendie a désormais détruit plus de 1000 hectares malgré le renfort d'un important détachement aérien : sept Canadairs, deux Dash, des hélicoptères bombardiers d'eau et des avions Pélican de la sécurité civile. Les pompiers indiquent que l'"incendie évolue favorablement, mais il n'est pas maîtrisé", ajoutant qu'aucun "blessé grave [n'était] à déplorer, mais les dégâts matériels restent à évaluer".

Plus de 2700 personnes, ont été évacuées dans la soirée et ont passé la nuit dans des gymnases de Martigues. Parmi eux, de nombreux touristes séjournant dans huit campings du littoral méditerranéen à Martigues et Sausset-les-Pins. Certains ont même été rassemblés sur la plage avant d'être évacués par la mer dans une opération coordonnée par la police et les marins-pompiers. Arnaud Louis, de la DDSP13, indique que "les policiers ont sauvé des centaines de personnes qui étaient dans une situation périlleuse, sur la toute plage des Tamaris, avec des enfants en bas âge alors que les flammes menaçaient".

De nombreux évacués demeurent sous le choc. "On voyait les flammes depuis la route, on avait l'impression de s'engloutir dans le feu", lance Patricia Gribovalle, 47 ans, en larmes. "Je n'ai jamais vécu ça", ajoute-t-elle. Maryse Escuder, 83 ans, raconte aussi : "c'était la panique, on a dû descendre sur la plage et on voyait les flammes se rapprocher".