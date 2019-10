Incendie à Rouen : de plus en plus d'habitants envisagent de porter plainte

JT 20H - Des habitants de Rouen continuent de s'interroger sur la situation dans la ville. De plus en plus de personnes projettent de porter plainte.

Les inquiétudes des Rouennais ne cessent de grandir après l'incendie de l'usine Lubrizol. Certains habitants sont même à la recherche de preuves en vue de concevoir un dossier appuyant une plainte contre X ou contre l'usine. Les interrogations pour les risques de santé restent également présentes chez les Rouennais notamment chez les femmes allaitantes et leur bébé.



