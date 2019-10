Incendie à Rouen : l'attente se poursuit pour certains agriculteurs

JT 13H - Si les restrictions sur la commercialisation du lait ont été levées, plusieurs agriculteurs attendent toujours les résultats des analyses.

À Rouen, cela fait trois semaines que l'usine Lubrizol a été ravagée par les flammes. Alors que les producteurs de lait peuvent enfin recommencer à vendre leur production, ce n'est pas le cas pour les autres paysans. Faute de résultats d'analyses, 2 000 agriculteurs et maraîchers sont encore obligés de jeter le fruit de leur travail. Si l'interdiction perdure, les pertes pourront être très élevées. Par ailleurs, plusieurs agriculteurs n'ont toujours aucune nouvelle des formulaires d'indemnisation.



