Incendie à Rouen : l'inquiétude des habitants pour leur santé

JT 20H - Les autorités le répètent, la fumée liée à l'incendie ne présente pas de toxicité aiguë. Pourtant, au SAMU de Rouen, on compte une cinquantaine de personnes à avoir été transportées à l'hôpital. Aujourd'hui, les habitants attendent des réponses.

Les autorités continuent de se montrer rassurantes après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen (Seine-Maritime). Dans le même temps, les membres du gouvernement se succèdent sur le terrain. Ce vendredi soir, c'était au tour d'Agnès Buzyn et d'Élisabeth Borne. Elles viennent de le confirmer, la ville est clairement polluée. Une situation qui inquiète et incommode de nombreux habitants, car les maux de tête et les toux persistent.



