Incendie à Rouen : les informations restent floues pour les riverains

JT 13H - Le site Lubrizol reste inaccessible, sept jours après l'incendie. Les analyses sont en cours, mais les riverains estiment ne pas recevoir assez d'informations pour gérer la situation.

De mauvaises odeurs flottent toujours à Rouen sept jours après l'incendie de l'usine Lubrizol. Rappelons que plus de 5 000 tonnes de produits chimiques y ont brûlé. Si les intervenants sur le site portent des équipements de protection adéquats, à quelques mètres de là, les Rouennais ne savent pas quoi faire. Selon eux, on ne leur fournit pas les informations nécessaires pour faire face à cette catastrophe industrielle.



