Incendie à Rouen : les interrogations persistent

JT 13H - Les mauvaises odeurs qui flottaient dans la ville de Rouen après l'incendie de l'usine Lubrizol se sont atténuées. Mais les inquiétudes des habitants ne faiblissent pas.

Beaucoup de questions se posent toujours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Même si les odeurs de mazout se sont un peu estompées ce 2 octobre 2019, l'inquiétude des habitants ne s'est pas calmée. Et les Rouennais expriment différemment leurs ressentis de la situation. Par ailleurs, la publication de la composition des 5 000 tonnes de produits qui ont brûlé ne suffira sans doute pas à effacer les inquiétudes.



