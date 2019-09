Incendie à Rouen : pourquoi de l'eau noirâtre coule du robinet dans certaines communes ?

POLLUTION - Des habitants de la métropole de Rouen ont constaté ce week-end que de l'eau noirâtre, voire violacée, sortait de leur robinet. Pourtant, les autorités ont assuré de nouveau ce lundi que l'eau courante des 71 communes de la métropole est potable. LCI a cherché à en savoir plus sur ce phénomène.

Dimanche après-midi, Ben poste une photo d'un évier rempli d'une eau trouble. "Heureusement qu'on nous a dit que l'eau est potable à Rouen", indique-t-il ironiquement en commentaire. En un jour, le tweet a été partagé plus de 17.000 fois. Il précise qu'il s'agit du domicile de sa sœur, située à Mont-Saint-Aignan, une commune proche de Rouen qui a été touchée par le panache de fumée de l'incendie. Pour convaincre les plus sceptiques, il ajoute une vidéo, montrant l'eau couler dans ce même évier, enregistrant en quelques heures plus de 130.000 vues ainsi que celle d'une chasse d'eau dans les toilettes.

La soeur de Ben a elle-même partagé ses inquiétudes sur Twitter. Les photos postées par "MissNoemie76" montrent bel et bien le même lavabo que celui de Ben, un porte-savon transparent à fleur et un savon marron sur le côté gauche, ainsi un verre comprenant une brosse à dent et un dentifrice identiques. La jeune femme explique habiter dans le "quartier du campus, juste derrière la fac de lettres de MSA."

Nous avons répertorié un troisième cas. Celui de Jade, dont la vidéo postée sur Twitter et Facebook, a eu la plus grande résonance : plus d'un million de vues. Contacté par LCI, cette étudiante de 17 ans nous indique vivre en appartement, sur les hauteurs de Rouen, "près du lycée Gustave Flaubert". La jeune femme a découvert ce problème dimanche à 21h et nous avoue être "inquiète de l’eau du robinet" depuis et boire de l'eau en bouteille.

Ces trois cas semblent être isolés. A un internaute qui s'étonne d'habiter la même commune que Noémie, "du côté de Colbert" mais d'avoir une eau claire dans ses murs, la jeune femme reconnait que le problème n'est pas général : "J'ai été travaillé aux coquets ce matin et ils n'ont pas le problème non plus..."