Incendie à Septèmes-les-Vallons : le point sur la situation

JT 20H - Ce jeudi soir, les pompiers luttent encore pour tenter de maîtriser un incendie qui s'est déclenché à Septèmes-les-Vallons, aux portes de Marseille.

Le feu s'est déclaré dans la commune de Septèmes-les-Vallons vers 17h30 et a parcouru quinze hectares. Il s'est propagé dans un autre secteur densément peuplé, menaçant une centaine d'habitations. La priorité des sapeurs-pompiers est de protéger les biens et les personnes. Les entrées et sorties de Marseille restent très compliquées. Les détails avec notre envoyé spécial, Baptiste Guénais.



