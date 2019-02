Incendie d'un immeuble à Paris : l'émotion est encore vive

L'incendie d'un immeuble, qui s'est produit le 5 février 2019 à Paris, a suscité beaucoup d'émotions. A la suite de cet accident, dix personnes ont perdu la vie et 30 autres blessées. C'est l'un des plus meurtriers de la capitale depuis quatorze ans. Depuis 24 heures, les riverains continuent à apporter leurs aides aux rescapées et aux familles des victimes. Les recherches se poursuivent dans les étages ravagés par le feu.



