Incendie dans le Gard : des pompiers sur le qui-vive

Avec le vent et les fortes chaleurs, les pompiers ne prennent pas de risque. Ils sont toujours en alerte ce samedi soir. Vendredi 28 juin, 620 hectares sont partis en fumée dans le Gard, et une soixantaine de feux ont été recensés. Des centaines d'hommes ont sillonné la région à la recherche de la moindre étincelle, car les feux sont maîtrisés, mais pas totalement éteints.



