Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : comment sont réalisés les prélèvements ?

JT 20H - Après l'incendie à Rouen, les agents de l'État ont collecté les produits soupçonnés d'être contaminés, ils ont analysé l'air et une quarantaine d'exploitations agricoles du département de la Seine-Maritime.

Une semaine après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, les analyses et les prélèvements sur place sont toujours en cours. Plus de cinq mille tonnes de produits chimiques y ont été détruits. Les résultats définitifs ne devraient pas être connus avant plusieurs jours. Comment ces analyses sont-elles réalisées concrètement ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.