Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : la liste des produits chimiques pose question

JT 20H - L'inventaire des 5 253 tonnes de produits chimiques entreposés dans l'usine Lubrizol pendant l'incendie du jeudi 26 septembre est enfin connu. Celui-ci suscite des interrogations et des inquiétudes.

C'est la principale source d'inquiétude des habitants de Rouen, de Seine-Maritime, et même au-delà. L'éventuelle propagation de substances chimiques pendant l'incendie de l'usine Lubrizol. Depuis mardi, on connaît la liste exacte des 470 produits qui y étaient entreposés. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Quel est leur niveau de dangerosité ?



