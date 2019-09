Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : les habitants inquiets

JT 20H - Une odeur persistante, des traitements dérisoires... L’inquiétude grandit à Rouen deux jours après l'incendie qui a ravagé l'usine Lubrizol. Les habitants réclament une totale transparence des analyses sur la toxicité.

L'air de Rouen présente une "qualité habituelle", a assuré le préfet de Normandie en fin d'après-midi. Une information qui n'a pas vraiment rassuré les habitants. Plus de 48 heures après l'incendie, ces derniers continuent de tousser et de sentir une odeur désagréable. Ils redoutent les conséquences à plus long terme du sinistre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.