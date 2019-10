Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : quels traitements pour les déchets ?

JT 20H - Si la pollution des sols est loin d'être réglée dans la région de Rouen. Qu'en est-il du traitement des déchets de l'incendie ? Ils ont été confiés à une entreprise spécialisée dans le traitement des débris chimiques.

Les camions se succèdent depuis plusieurs jours au Havre. Habituellement, 80 y viennent quotidiennement. Mais avec l'incendie de l'entreprise Lubrizol, l'activité s'est amplifiée. Les déchets sont analysés minutieusement pour connaître leur composition et éviter les réactions lors de leur traitement. Après le tri, vient l'incinération à près de 1000 degrés. La sécurité est omniprésente partout dans l'usine pour éviter tout accident.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.