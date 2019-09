Incendie de l'usine Lubrizol : Agnès Buzyn reconnaît la pollution à Rouen

JT 13H - La ville de Rouen se retrouve polluée après l'incendie de l'usine Lubrizol. Les ministres de la Santé et de la Transition écologique, Agnès Buzyn et Elisabeth Borne, s'y sont rendues le 27 septembre 2019 au soir pour rassurer les habitants.

L'usine Lubrizol, située à Rouen, a été frappée par un énorme incendie le 26 septembre 2019. La ville est polluée en conséquence. Agnès Buzyn et Elisabeth Borne, ministres de la Santé et de la Transition écologique, se sont rendues sur place le soir du 27 septembre pour tenter de rassurer les habitants. Néanmoins, la ministre de la Santé a bel et bien reconnu la pollution à Rouen.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.