Incendie de l'usine Lubrizol : "On ne peut pas exclure qu’il y ait des maladies chroniques"

SANTÉ - L'association de défense de l’environnement Générations Futures réclame à l'Etat de mettre en place un suivi de l'état de santé des populations exposées aux fumées de l'incendie de l'usine Lubrizol survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à Rouen (Seine-Maritime).

"Il n’y a heureusement pas eu de décès dans les premières heures et on s’en félicite mais maintenant on ne peut pas exclure qu’il y ait des maladies chroniques, que certains cancers soient plus présents dans les années à venir. On a retrouvé sur le site du benzène. Il y en a aussi dans les fumées, c’est un cancérogène. Les suies elles-mêmes sont un cancérogène avéré".

Outre l'association Générations Futures, d'autres personnes se sont regroupées au sein d'un collectif baptisé Lubrizol, fondé peu après l'incendie par le Rouennais Gregory Simonklein. Et elles sont déjà plus de 4600 dans le groupe créé sur Facebook.

"Nous avons compris qu’il s’était passé quelque chose de dangereux, quelque chose de grave, et aujourd’hui on ne sait pas ce qu’il s’est passé, on ne sait pas ce que l’on doit faire et on ne sait pas quelles mesures seront prises par les pouvoirs publiques pour lutter contre cette crise. Le collectif est là pour dire à nos pouvoirs publics, à nos élus que la population s’est réunie, qu’on a peur et que l’on veut des solutions et des vérités maintenant", dit le fondateur du collectif.