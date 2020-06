Incendie de l'usine Lubrizol : un rapport du Sénat juge sévèrement la gestion de l'État

"Cacophonie", "indulgence", "manquements"... Les conclusions de la commission d'enquête du Sénat sur l'incendie de Lubrizol, survenu le 26 septembre 2019 à Rouen, où près de 9.505 tonnes de produits chimiques avaient brûlé, sont sans appel. Dans un rapport de 286 pages, publié ce jeudi 4 juin auquel Le Monde a eu accès, la commission chargée d'évaluer l'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l'accident dénonce des "angles morts inacceptables" dans la politique de prévention des risques industriels en France.

"La politique de prévention des risques industriels déployée depuis 40 ans en France laisse apparaître des angles morts importants et inacceptables", écrivent les rapportrices Christine Bonfanti-Dossat et Nicole Bonnefoy. "Les crédits budgétaires alloués par l'État à la prévention des risques technologiques diminuent tendanciellement depuis plusieurs années", ajoutent les sénatrices LR et PS. Elles pointent en outre "le nombre réduit de sanctions prononcées" à l'encontre des pollueurs. Et elles estiment "urgent de revoir la doctrine de communication de crise de l'État" consistant à "vouloir rassurer à tout prix".