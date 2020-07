Incendie de la cathédrale de Nantes : les images impressionnantes des dégâts à l'intérieur du monument

Après Notre-Dame, c'est la cathédrale de Nantes qui est ravagée par les flammes. Ce samedi matin, Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, a été touchée par un terrible incendie. Une centaine de pompiers étaient présents sur place pour en venir à bout, mais des dégâts importants sont tout de même à déplorer. Le Premier ministre, Jean Castex, qui s'est rendu sur place, a déclaré vouloir une reconstruction du monument "le plus rapidement possible et dont l'Etat prendra sa part".

Le diocèse de Nantes a partagé des images de l'intérieur de la cathédrale. Les murs sont noircis par les flammes et la fumée est encore très présente dans le monument. Des dégâts matériels considérables sont aussi à déplorer, comme on peut le voir sur les images. En plus de la rosace et de l'orgue, le conservateur des antiquités et objets d'art de Loire-Atlantique a listé les œuvres atteintes par l'incendie dont un tableau d’Hippolyte Flandrin qui datait du XIXe siècle et une partie des stalles de cœur.