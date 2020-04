Incendie de Notre-Dame de Paris, un an après : comment avance le "chantier du siècle" ?

En un an, le chantier de l'Île de la Cité a avancé : des filets de protection ont été installés, les pignons des transepts ont été stabilisés, les arcs-boutants ont été cintrés, les fenêtres ont été renforcées, des robots ont déblayé la nef... Mais il a aussi connu son lot d'imprévus. Les compagnons ont été retardés durant l'été à cause de la contamination au plomb. Puis, à l'automne et à l'hiver, les intempéries ont ralenti le remplacement de la toiture. Mais l'arrivée du printemps devait coïncider avec une étape cruciale : le démontage de l'échafaudage. Outre l'installation de la grue, les équipes ont réalisé un ceinturage avec des poutres métalliques et élevé un échafaudage léger de part et d'autre de l'ancien. Ces préparatifs devaient permettre aux cordistes de descendre scier un à un une partie des 10.000 tubes métalliques tordus et soudés les uns aux autres par les flammes.

Initialement, cette opération délicate d'une durée quatre mois, portant le nom de code "chantier dans le chantier", devait débuter le 23 mars dernier. En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le général Jean-Louis Georgelin, qui préside l'Établissement public de Notre-Dame, l'a interrompue momentanément. L'ancien chef d'État-major des armées a indiqué à l'AFP étudier la possibilité de la faire reprendre partiellement, progressivement et de manière ciblée. Par exemple "pour les cordistes, ces équilibristes au bout de leur cordes, la distanciation sociale (exigée face au coronavirus) est évidente".