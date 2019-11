Incendie de Lubrizol : des mères s'interrogent sur la présence de molécules d'hydrocarbures dans leur lait maternel

Plus d'un mois après l'incendie de grande ampleur qui a touché l'usine Lubrizol de Rouen le 26 septembre dernier, l'inquiétude demeure. Et de nombreux habitants de la région craignent toujours des conséquences néfastes sur leur santé. Dès le 2 octobre, une avocate rouennaise, Saliha Blalouz, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps en décidant de faire, en compagnie de neuf mères volontaires, des analyses sur leur lait maternel ainsi que leurs urines. Des tests menés au CHU de Rouen sous le contrôle d'un huissier de justice.

Analysés au CHU de Limoges, les prélèvements ont révélé la présence de molécules d'hydrocarbures, à savoir de l'éthylbenzène, du toluène et du xylène, comme le détaillent 76Actu et France 3 Normandie. Des résultats pour l'heure partiels et bruts qui ne prouvent pas forcément que l'incendie de Lubrizol en est la cause. Des comparaisons doivent désormais être effectuées avec du lait prélevé antérieurement.

"On ne peut pas interpréter ces résultats. (...) Ces taux doivent être comparés, notamment à du lait qui a pu être stocké par voie de congélation avant la catastrophe", nuance ainsi Me Blalouz, interrogée par 76Actu, tout en indiquant qu'elle fera analyser son lait congelé à l'été 2019, tout comme celui d'une autre mère congelé, lui, la veille de l'incendie. reste que malgré tout, Saliha Blalouz s'inquiète des résultats obtenus.