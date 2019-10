Incendie de Lubrizol : un départ de feu à Normandie Logistique ?

ENQUÊTE - Des vidéos accréditeraient la piste d'un départ de feu dans l'entreprise voisine. Mais l'enquête ne fait que commencer.

Le travail des pompiers est terminé. Place désormais à celui des policiers. Et pourtant, jusqu'à mardi, les enquêteurs n'avaient pas encore commencé leur travail en raison de la persistance de points chauds. Mais 15 jours après l'incendie monstre, de nouveaux éléments viennent se greffer à l'enquête notamment sur le point de départ du feu. Le Parisien révèle que les enquêteurs vont se pencher en particulier sur l'entreprise Normandie Logistique, voisine de Lubrizol et qui abritait certains de ses produits. "Un site de transit, qui fait du dépôt et du gardiennage, avec un volume important de stockage", indique une source proche du dossier au Parisien.

Selon des vidéos récupérées par les enquêteurs, l'incendie se serait déclenché chez Normandie Logistique. Une avancée donc, même si "ce sera bien sûr aux expertises menées sur le terrain de le confirmer", détaille une source au Parisien.