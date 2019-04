Incendie de Notre-Dame : 72% des Français voient les dons des milliardaires comme "une bonne chose"

Au delà des dons et de l'argent récolté, l'enquête montre 85% des Français interrogés ont été choqués (42% assez choqués et 43% extrêmement choqués) par l'incendie de la cathédrale parisienne. Sur les 43% de personnes extrêmement choquées, la majorité sont des CSP+ (40%, 47% chez les cadres) et des habitants de la région parisienne (48%). Les CSP- ne sont que 36% à avoir été extrêmement choqués, et 29% pour les ouvriers. Des disparités apparaissent également selon l’âge : 59% des 65 ans et plus ont été extrêmement choqués, contre 32% des 25-34 ans.