Arnault, Pinault, mairie de Paris... les donations et subventions affluent pour reconstruire Notre-Dame

Le géant informatique français CapGemini s'est dit "solidaire de l'effort national" et a annoncé verser un million d'euros pour contribuer à la reconstruction de la cathédrale. BNP, la première banque française, a affirmé à l'AFP être "engagée pour contribuer à la reconstruction", sans préciser de somme dans l'immédiat.





Le géant français du BTP Vinci n'a pas annoncé de montant mais souhaite apporter "une partie du financement" de la reconstruction et propose à tous les constructeurs de France "d'unir leurs forces". La société compte par ailleurs proposer à ses salariés de "s'associer à l'effort collectif, d'assister les architectes des monuments historiques et de participer à la reconstruction" et rappelle notamment son engagement dans la préservation du patrimoine avec sa participation à la restauration de la Galerie des Glaces au Château de Versailles.





Le Medef appelle les entrepreneurs à se mobiliser pour contribuer à la reconstruction "d'un des joyaux du patrimoine mondial à travers la collecte nationale de dons lancée par la Fondation du Patrimoine". "C'est aussi dans ces moments que les entreprises expriment leur solidarité et leur engagement", écrit l'organisation patronale.





La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) "se tient à la disposition des pouvoirs publics pour mobiliser son réseau national d'artisans". L'organisation propose d'une part de soutenir la "recherche de moyens financiers" et d'autre part "la mobilisation de tous les talents présents dans de très nombreux corps de métiers", citant notamment la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre, les artisans et les PME. Une autre organisation patronale, Ethic, a annoncé lancer une collecte auprès de ses entreprises membres.