Incendie de Notre-Dame : deux écoles fermées "par précaution" à cause d'une pollution au plomb

Car ces deux écoles - maternelle et élémentaire - de la rue Saint-Benoît, dans le 6ème arrondissement, présentent, dans leur cour de récréation uniquement, une concentration élevée de plomb. Pourtant, la semaine dernière, les autorités indiquaient que des prélèvements ne justifiaient "aucune alerte". Sauf que depuis, dans un avis rendu le 18 juillet dernier, l’Agence Régionale de Santé (ARS) avait demandé de nouvelles vérifications. Celles-ci ont été effectuées. Et révèlent des valeurs supérieures au niveau de référence, à savoir plus de 5 000μg/m2.





La mairie assure donc à nouveau qu’un nettoyage "complet et approfondi" de la cour des deux écoles va être effectué avant de nouveaux contrôles pour en juger l’efficacité. Car dans le centre de la capitale, depuis l’incendie de la cathédrale le 15 avril dernier, la présence de plomb inquiète la population. En effet, au-delà de la charpente de la flèche et de la toiture que les flammes ont détruites, elles ont aussi provoqué la fusion de métaux, dont plusieurs centaines de tonnes de plomb.