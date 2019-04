Incendie de Notre-Dame de Paris : retour sur les dérapages et les intox

Des propos immédiatement contredits par l'animateur, Shepard Smith. "Monsieur, on ne va pas commencer à spéculer ici des causes de quelque chose, alors qu’on ne sait rien", a-t-il dit. "Si vous avez vu quelque chose, ou savez quelque chose, nous serions heureux de l’entendre." Philippe Karsenty persiste : "J'essaye juste de dire que nous devons être prêts à... " Un entêtement qui n'a pas plu au journaliste qui a préféré interrompre l'interview. "Monsieur, nous n’allons pas faire ça ici, pas avec moi."





Il a ensuite tenu à expliquer la situation à ses téléspectateurs : "Nous sommes à des milliers de kilomètres, et l’homme au téléphone avec nous n’a absolument aucune information sur l’origine de ce feu, et moi non plus." Avec en prime une petite leçon de morale : "les théories du complot sont inutiles, contre-productives" et "dangereuses pour la société".





Ce mardi, Remi Heitz, le procureur de Paris, a rappelé qu'"une enquête pour destruction involontaire par incendie avait été ouverte. Elle est confiée à la brigade criminelle, qui a mobilisé 50 enquêteurs." Et d'ajouter : "C'est la thèse accidentelle qui est privilégiée, avec un départ de feu depuis la charpente en lien avec les travaux. Rien ne va dans le sens d'un incendie volontaire."