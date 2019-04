Incendie de Notre-Dame de Paris : l'Île de la Cité menacée de désertification

Deux jours après l'incendie de Notre-Dame, le quartier est toujours bouclé pour faciliter le travail des enquêteurs et des experts. Plusieurs immeubles d'habitation voisins ont été évacués par les services municipaux. Sur l'Île de la Cité et l'île Saint-Louis, en face, l'ambiance reste très particulière et les habitants ont encore du mal à accéder à leur domicile. Avec la reconstruction de Notre-Dame qui s'annonce longue, les professionnels de la restauration s'inquiètent d'une baisse de la fréquentation touristique.



