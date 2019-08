Incendie de Notre-Dame : la cathédrale menace toujours de s'effondrer

La cathédrale toujours sous la menace d'un effondrement. "De nouvelles chutes de pierre des voûtes de la nef se sont très récemment produites suite à l'épisode de canicule", a indiqué le ministère de la Culture dans un communiqué. Les travaux, entamés le 16 avril dernier non pas en vue de sa restauration mais bien pour éviter tout effondrement, doivent reprendre au plus vite, assure le ministère. C'est "l'urgence liée à ce risque persistant d'effondrement" qui justifierait la reprise du chantier dès le 19 août.





Les travaux avaient été arrêtés le 29 juillet dernier sur avis de l'inspection du travail pour cause de risques de contamination au plomb. Dans ce communiqué, le ministère se défend de toute accusation de négligences sur ce sujet et dresse une liste de mesures "en matière d'informations, formations et suivi médical des travailleurs". Un dispositif a été mis en place, permettant par exemple de "garantir l'étanchéité du chantier avec l'espace public", d'organiser la décontamination "pour les sorties des zones de travaux", ou de "gérer les déchets du chantier".