Incendie de Notre-Dame : les dons affluent du monde entier

Ils n'ont pas attendu longtemps avant d'agir. Face aux ravages de Notre-Dame de Paris, plusieurs personnes ont participé à diverses cagnottes destinées à la reconstruction de l'édifice. En 24 heures, la Fondation du patrimoine a récolté plus d'un million d'euros. De grandes entreprises comme Bouygues et LVMH ont débloqué jusqu'à 200 millions d'euros. Des Russes, des Israéliens, des Australiens... ont également donné leurs contributions.



