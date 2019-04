Incendie de Notre-Dame de Paris : les murs de la cathédrale fragilisés

Si la structure générale est bien là, c'est grâce aux pompiers qui ont fait ce choix de préserver coûte que coûte les deux tours de la façade ouest. Mais plusieurs points sont sources d'inquiétude. D'abord, les pignons de la façade nord et celui qui se situe entre les deux beffrois à l'ouest. En cause, la roche. Le calcaire qui, avec la chaleur des flammes, s'est transformé.



