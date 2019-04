Incendie de Notre-Dame de Paris : les réactions de Stéphane Bern

"Notre-Dame qui brûle, c'est une amie qui vient de nous quitter". L'historien Stéphane Bern a prononcé ces phrases non sans une profonde tristesse, ce matin du 16 avril 2019. Il a évoqué l'effondrement de la flèche, où il était il n'y a pas si longtemps encore. Stéphane Bern a d'ores et déjà reçu le soutien de nombreux donateurs venant de tous les continents. Ces derniers lui ont promis de participer à la reconstruction de la cathédrale.



