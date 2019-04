Incendie de Notre-Dame de Paris : les trésors de la cathédrale sauvés

Alors que l'incendie fait rage, une dizaine de pompiers guidés par l'un des aumôniers de la cathédrale pénètrent dans l'édifice et évacuent au péril de leur vie les oeuvres. Des centaines d'objets liturgiques, tableaux et du mobilier avaient été mis à l'abri dans la nuit à la mairie de Paris. Les reliques de saint Denis et une de sainte Geneviève, conservées dans le coq surmontant la flèche, seraient a priori perdues.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.