Notre-Dame de Paris : près de neuf siècles d'histoire en dix dates clés

856 ans d'Histoire. Face aux images sidérantes de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par les flammes, nombreux sont ceux qui disent avoir vu, en arrière plan, un pan entier de la mémoire de la France partir en fumée. Et pour cause. Presque millénaire, l'édifice emblématique du pays et parmi les plus grandes cathédrales d'Occident, a traversé les années au rythme des grands événements.





De Sully à De Gaulle, en passant par Jeanne d'Arc et Napoléon Ier, de grandes figures ont contribué à écrire l'histoire du monument. Retour sur dix dates clés qui en disent long sur ce symbole français et universel.