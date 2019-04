Reconstruire Notre-Dame en cinq ans comme le veut Macron ? "Totalement irréaliste" selon plusieurs experts

"On n'est pas sûrs de différentes choses, il faut commencer par un constat d'état avant de savoir ce qu'on fait exactement, puis mettre en sécurité, conforter l'édifice", explique-t-il, en s'appuyant sur des exemples concrets. "On a notamment un échafaudage en place : comment va-t-on le gérer puisqu'il est forcement très instable ? Il va falloir également mettre hors d'eau l'édifice puis créer un parapluie dessus pour le protéger." Et de conclure : "La durée des travaux va dépendre du programme qui va être défini et que personne ne connait pour l’instant (...) donc il y a un temps très incertain aujourd’hui et se positionner là dessus me semble compliqué."





Une fois le diagnostic réalisé, "des appels d'offres destinés aux entreprises spécialisées vont être lancées, avec probablement des décennies de travaux à la clé", prédit pour sa part Julien Lecarme, responsable de l'Institut de la charpente et de la construction bois (ICCB) pour les Compagnons du devoir.





La fédération du bâtiment spécialisée dans les monuments historiques mise de son côté sur un délai de dix à quinze ans pour restaurer l'édifice. "Ça me semble raisonnable", a avancé lors d'une conférence de presse Frédéric Létoffé, l'un des deux présidents du Groupement des entreprises de restauration de monuments historiques (GMH). Lequel avait d'ailleurs déjà jugé "irréalistes" les propos de Jack Lang, ancien ministre de la Culture, qui avait estimé mardi - avant Emmanuel Macron - qu'il fallait se donner un "délai court" et qu'il était possible de reconstruire en trois ans la cathédrale.