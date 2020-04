Incendie de Notre-Dame de Paris, un an après : où en sont les collectes de dons ?

Un élan de générosité sans pareil. Le 15 avril 2019, il y a un an, un incendie embrasait la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il est environ 18h30 quand le sinistre se déclare à l'intérieur de la charpente. En un rien de temps, les flammes dévorent la "forêt". Le brasier prend de l'ampleur. Peu avant 20h, la célèbre flèche pensée au XIXe siècle par Eugène Viollet-le-Duc, se brise et s'effondre sous son poids, devant des milliers de Parisiens et de touristes, partagés entre tristesse et stupéfaction. Ce n'est que vers 3h45 que l'incendie est maîtrisé, laissant la cathédrale, debout mais défigurée, avec pour seul toit sa voûte fragilisée.

Parmi les donateurs se trouvent 232.452 particuliers français et étrangers, 3694 entreprises françaises et étrangères et 259 collectivités. "À date, 92,7 % des dons ou promesses de dons constituent des engagements fermes et définitifs", détaille l'organisme privé indépendant à but non lucratif. Dans son communiqué, la Fondation du patrimoine avance par ailleurs que "38% des dons sont d’ores et déjà encaissés", soit un peu plus de 87 millions d'euros. Le reste des sommes sera "sera échelonné sur la base de versements annuels tout au long des travaux, en fonction des besoins financiers du chantier."