Incendie de Notre-Dame de Paris : une part des Français est partie en fumée

Ce 16 avril 2019, aux abords de Notre-Dame de Paris, les riverains ont le cœur en cendre, impuissants devant les ravages de l'incendie. Français et touristes pleurent la perte d'une partie de l'une des plus célèbres cathédrales au monde. La vue de l'édifice défiguré laisse comme une pointe de regret à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le visiter.



