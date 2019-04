Incendie de Notre-Dame : l'impressionnante photo des flammes vues d'un drone

C'est l'une des images les plus marquantes et les plus partagées de cette soirée. On y voit, depuis les airs, une croix rougeoyante formée par les flammes qui consument Notre-Dame de Paris. Cette photo, prise par un drone de la police, montre l'étendue des dégâts causés par l'incendie, qui a détruit la toiture et la flèche de la cathédrale.