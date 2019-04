Incendie de Notre-Dame : retour sur les images marquantes de la tragédie

La cathédrale Notre-Dame de Paris a été dévastée par les flammes. Ce sont 800 ans d'histoire qui sont partis en fumée. Une tragédie qui a semé l'effroi et la tristesse des habitants de l'Hexagone. Des chants se sont élevés autour du monument historique au moment de l'incendie. Mais une petite lueur d'espoir est née du fait que le bâtiment ne se soit pas totalement effondré.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.