Incendie de Notre-Dame : une présence "très importante" de plomb sur le parvis de la cathédrale

Elle conseille donc aux riverains et à toute personne fréquentant régulièrement les abords de la cathédrale - et plus particulièrement les enfants et femmes enceintes -, de suivre des mesures d’hygiène simples. À savoir : "privilégier l’emploi d’une serpillière humide, plutôt que d’un balai ou d’un aspirateur pour nettoyer son logement, de se laver régulièrement les mains, de garder des ongles courts et ne pas se les ronger et de laver fréquemment les jouets des enfants et autres objets qu’ils sont susceptibles de porter à la bouche".