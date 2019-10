Incendie de Rouen : des pompiers sont-ils privés des résultats de leur prise de sang ?

À LA LOUPE – Les pompiers intervenus lors de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen sont-ils privés des résultats de leur prise de sang comme l'assure un témoignage dans Libération ? Nous avons tenté de vérifier.

Les soldats du feu qui sont intervenus pour lutter contre l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen sont-ils privés des résultats de leur prise de sang ? C'est ce que laisse entendre le témoignage anonyme d'un pompier pour le quotidien Libération ,. Un courrier lui a été envoyé l'invitant à réaliser des tests sanguins, mais les résultats seront transmis non pas à son domicile mais au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-Maritime.

"On me dit que mes résultats d’analyses me sont inaccessibles", estime le pompier. D'après Libération, le courrier demande d'

"adresser les conclusions médicales sous pli confidentiel" directement au SDIS. À La Loupe a essayé d'en savoir plus.