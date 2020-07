Incendie devant l'aéroport d’Orly : 300 voyageurs évacués et des retards

Un départ en vacances pour le moins épique. L'aéroport d'Orly a dû être en partie évacué ce samedi matin, en ce troisième week-end de départ en vacances, à cause de l'incendie d'un bus dédié au transport de passagers. Le véhicule, qui était vide, a pris feu un peu avant 9 heures devant le terminal 4 de l'aérogare, entraînant l'évacuation de quelque 300 voyageurs.

"Impatiente et aussi un peu fatiguée, parce que ça fait un petit moment qu’on attend. On a vu qu’ils arrosent encore. Donc, on patiente", explique une mère de famille, un peu agacée. "Autant attendre, si c’est pour notre sécurité. Après, ce sont les vacances et tout ira bien", philosophe un autre voyageur.