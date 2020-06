Incendie du sous-marin nucléaire "Perle" : quelles pourraient être les conséquences ?

CONSEQUENCES - Les expertises ont commencé sur le "Perle", le sous-marin d’attaque nucléaire français, ravagé par le feu durant quatorze heures vendredi 12 juin sur les chantiers de Toulon. Pas de blessé ni de risque environnemental à déplorer mais une remise en cause possible de la stratégie militaire sur les mers.

L'heure est à l'estimation des dégâts après l'incendie du Perle, l'un des six sous-marins d'attaque nucléaire français, ce vendredi. Un sinistre qui a duré quatorze heures, alors que le navire était en rénovation à Toulon et qui n'a heureusement pas fait le moindre blessé, ni causé de pollution préoccupante. Sur le plan environnemental, il n'y a "aucun risque à craindre", a assuré la ministre des Armées Florence Parly : "Il y a eu un incendie, mais non, il n'y a pas eu d'accident nucléaire".

"Aucun combustible nucléaire, aucune arme (missile, torpille, munitions) n'étaient à bord" a-t-elle ajouté et, pendant l'incendie, "des mesures ont été prises dans la zone arrière pour protéger le compartiment du réacteur nucléaire". La préfecture du Var a fait réaliser des mesures de pollution atmosphérique et de radioactivité "par des experts indépendants", qui n'ont pas relevé d'anomalie. La Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité (Criirad) avait appelé vendredi à la "vigilance" des autorités, estimant que "l'absence de combustible (à bord) ne signifi[ait] pas qu'il n'y a[vait] pas de radioactivité".

"Un trou majeur dans les capacités", selon la marine

Cependant, un représentant du maître d’œuvre industriel de la réparation, Naval Group, avait qualifié ce vendredi le sinistre de "sérieux", redoutant que le submersible ne soit perdu. Et au sein de la marine française, les inquiétudes subsistent, la France ne disposant plus que de trois de ses six sous-marins nucléaires d’attaque : "Ce qui est d’ores et déjà confirmé, c’est un trou majeur dans nos capacités", explique la marine au Monde. "C’est la première fois que la marine connaît un tel problème, et cela veut dire qu’elle devra renoncer à ses missions, en dehors de l’escorte du porte-avions et de la surveillance des approches de Brest au service de la dissuasion", estime l’amiral Alain Coldefy, ancien haut responsable de la marine. Selon François Cornut-Gentille, interrogé par Le Parisien, "l'incendie du Perle illustre bien les problèmes de notre Marine. La France s'est dotée de sous-marins nucléaires très sophistiqués, donc très chers, donc peu nombreux, et surtout fragiles", analyse le député (LR) de la Marne et rapporteur du budget de la Défense nationale arguant que "notre Marine n'est pas adaptée".

"Tout sera fait pour" que le Perle soit réparable

Dernier des six-sous marins nucléaires d'attaque français de type Rubis à être entré en service en 1993, Perle était entré au bassin en janvier pour un chantier de rénovation et de modernisation qui devait durer 18 mois, et le rendre opérationnel jusqu'à la fin des années 2020. Une enquête judiciaire et des enquêtes techniques ont été lancées, et l'inspection générale des armées a été saisie. La cause du sinistre demeure inconnue alors que plusieurs interventions techniques étaient en cours, notamment sur le pont inférieur. Par chance, en raison de la rénovation, "la quasi-totalité des équipements du navire n'était plus à bord", et les précieux sonars, tubes lance-torpille, ou batteries sont donc "intacts", relève néanmoins la ministre qui espère "prendre une décision étayée, éclairée le plus rapidement possible" : "Si ces analyses permettent de considérer que la Perle est réparable, tout sera fait pour".

La rédaction de LCI Twitter