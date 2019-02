Incendie en Corse : comment s’organisent les pompiers ?

Les pompiers viennent d'effectuer un premier survol de la zone incendiée de Calenzana en Haute-Corse. Ils sont certains que le feu ne progresse plus, mais il reste des foyers qui les inquiètent car ils ne peuvent pas intervenir cette nuit. La zone est inaccessible et dangereuse. Tous les hommes se sont retirés et il ne reste qu'une équipe de surveillance. Ils repartiront demain mardi sur le terrain pour tenter de venir à bout des flammes.





