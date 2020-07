Incendie en Gironde : plus de 200 hectares de pins détruits, des habitants évacués

Quatre appareils, deux bombardiers d'eau et deux Canadair, devaient survoler la zone jusqu'à la tombée de la nuit en soutien d'une centaine de véhicules. Des pompiers des départements voisins des Landes, du Lot-et-Garonne et de Dordogne sont venus en renfort.

L'origine des flammes n'a pas encore été déterminé. Les pompiers luttent activement depuis 14h, lundi 27 juillet, contre le plus important feu de forêt de l'année à ce jour en Gironde. Plus de 200 hectares de pin ont été détruits à 60 km au sud de Bordeaux malgré la mobilisation de plus de 160 soldats du feu, ont indiqué les secours à l'AFP.

Un camion de pompiers a brûlé sans faire de blessés tandis que quatre pompiers ont été victimes de "coups de chaud", a ajouté le Service départemental d'incendie et de secours. L'incendie est qualifié de "complexe" et "virulent" notamment à cause du vent, d'un terrain sableux et marécageux difficile d'accès, et de parcelles de pins d'âges différents - plus propices à la propagation des flammes. Le feu restait "en évolution" à 20h mais les pompiers affichaient un optimisme prudent, selon l'AFP.