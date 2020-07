Incendie en Gironde : près de 250 hectares de pins détruits, le feu "fixé"

L'origine des flammes n'a pas encore été déterminé. Les pompiersont lutté activement à partir de 14h, lundi 27 juillet, contre le plus important feu de forêt de l'année à ce jour en Gironde. Plus de 250 hectares de pins ont été détruits à 60 km au sud de Bordeaux malgré la mobilisation de plus de 180 soldats du feu, ont indiqué les secours à l'AFP.

Quatre appareils, deux bombardiers d'eau et deux Canadair, devaient survoler la zone jusqu'à la tombée de la nuit en soutien d'une centaine de véhicules. Des pompiers des départements voisins des Landes, du Lot-et-Garonne et de Dordogne sont venus en renfort.

L'incendie a été "fixé" peu avant 22h30, a annoncé la préfecture de Nouvelle-Aquitaine. "Il n'avance plus, ne bouge plus", ont précisé les pompiers, indiquant qu'ils allaient alléger le dispositif, mais maintenir au sol pour la nuit une forte présence de surveillance, au moins une centaine d'hommes, pour sécuriser le secteur et éviter toute reprise. Le vent s'était tassé dans la soirée, mais des rafales persistaient.