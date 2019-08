Gard : un nouvel incendie en cours à Générac, plusieurs départs de feu dans la région

Selon Frédéric Touzellier, le maire de la commune, une vingtaine de maisons ont été évacuées, un mas a été touché et le château et le gymnase du village ont été ouverts pour accueillir les sinistrés. "C'est criminel, c'est sûr. Plusieurs feux qui partent simultanément, à des endroits différents... On est complètement dépassés, il y a du vent, il fait chaud. Mais il faut garder son sang froid", a déclaré le maire sur BFM TV.





Au total, près de 450 sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés pour se relayer face aux feux. Et trois colonnes supplémentaires, soit quelque 65 hommes, devraient les rejoindre rapidement, a précisé le commandant Pagès.





Deux sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés vendredi, l'un a Montignargues et l'autre à Générac.