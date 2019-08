Gard : un nouvel incendie en cours à Générac, plusieurs départs de feu dans la région

"En début d'après-midi, trois incendies se sont déclarés dans le département. Le premier incendie sur la commune de Vauvert, qui a parcouru une surface de 10 hectares. 80 sapeurs-pompiers et 16 véhicules sont engagés, renforcés par 3 canadairs afin de lutter contre cet incendie" a indiqué le préfet du Gard ce vendredi dans un communiqué, avant d'ajouter que deux autres incendies s'étaient déclarés à Générac et Montignargues, dans lesquels deux pompiers ont été légèrement blessés. Trois routes de la zone sont coupées en raison de cet incendie : la départementale 14, la départementale 197 et la départementale 38.