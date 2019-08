Incendie : il suffit d'un mégot de cigarette

D'après une récente étude, un fumeur sur deux jette son mégot par la fenêtre de son véhicule. Un mégot de cigarette incandescent atteint pourtant une température de 800 degrés, ce qui peut mettre le feu. C'est ce qui inquiète les sapeurs-pompiers en ce week-end de chassé-croisé. Pour eux, le travail de prévention est colossal, et le risque maximal.



