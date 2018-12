VIDÉO - Incendie dans un immeuble de Malakoff : le geste héroïque d'une bande de copains

Ils ont risqué leur vie pour sauver celles des autres. Quand un appartement d'une tour de la commune de Malakoff a pris feu dans la nuit du 8 au 9 décembre, un groupe de jeunes, témoins de l'incident, a tout de suite réagit. Les uns ont porté les enfants à bout de bras, les autres ont pris des personnes âgées sur leur dos. La mairie de la ville parle de leur remettre le prix du civisme pour leur acte héroïque.





A la vue du feu, "on a tout de suite couru" vers l’immeuble, expliquent les jeunes. La bande de copains âgés de 20 à 25 ans était en bas de la tour quand l’incendie s’est déclenché. "On a essayé de forcer la porte du bas mais on a pas réussi", explique l’un d’eux, "donc on a interphoné aux huitième et dixième étage pour prévenir les gens".