Incendie meurtrier à Paris : encore sous le choc, les habitants se soutiennent

Les pompiers ont terminé leurs opérations de reconnaissance dans l'immeuble incendié, rue Erlanger à Paris. Avec beaucoup d'émotion, les habitants du quartier rendent hommage aux victimes. Impossible pour ces riverains d'oublier les scènes d'horreur et de sauvetage héroïque auxquelles ils ont assisté. Pour les sinistrés, les aides se multiplient. La femme suspectée d'avoir mis le feu, quant à elle, est toujours à l'infirmerie psychiatrique de la police.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.