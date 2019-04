Notre-Dame de Paris : que représente un milliard d'euros de dons en terme de budget culturel ?

Pour mettre en perspective cette somme, LCI s'est intéressé au budget du ministère de la Culture pour l’année 2019. Selon le projet de loi de finances consultable en ligne, il s’élève à 10 milliards d’euros. Mais sur ces 10 milliards, environ un milliard est consacré au patrimoine. Si l’on regarde encore plus précisément ce budget, on remarque que 471 millions sont alloués à la préservation du patrimoine monumental : 326 millions pour l’entretien et la restauration des monuments historiques hors grands projets, et 130 millions d’euros pour la restauration des monuments historiques grands projets.





"Les moyens consacrés en 2019 aux politiques patrimoniales s’inscrivent dans le cadre de la montée en puissance de la stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine. Combinée au rabaissage des crédits dédiés à l’archéologie mais également au loto du patrimoine, elle permet une augmentation substantielle de l’effort pour les monuments historiques", peut-on lire dans le projet de loi finances 2019 du ministère de la Culture.